فيديو.. اللقاء الكامل لـ بيلي زين مع منى الشاذلي

أستضافت الإعلامية الكبير منى الشاذلي، الفنان العالمي بيلي زين، في حلقة متميزة ببرنامج معكم منى الشاذلي، والذي يعرض على شاشة قناة سي بي سي.



وكشف الفنان العالمي بيلي زين، عن رد فعله فور تسلمه دعوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنه سعد كثيرًا بهذا، وخاصة أن كونه يتواجد في مهرجان عالمي يضف له الكثير.



وأضاف بيلي زين أن زيارته لأثينا كانت لتكريمه كونه فنان تشكيلي، مشيرًا إلى أنه يمتلك حياة مهنية آخرى بجانب التمثيل.. وهي الرسم، ولم يكن يعرف أنه سينجح بمجال الفن التشكيلي، إلا عندما تم تكريمه والمعجبين أحبوه رسماته كثيرًا.



وأوضح من خلال البرنامج أنه بدأ الرسم أثناء فيلم تيتانيك في المكسيك عام 1997، مشيرًا إلى أن لوحاته تم عرضها في آرت بازل بولاية ميامي وكذلك في مدينة بودابست بالمجر، ولندن ولوس أنجلوس، كما يقوم بعرض لوحات في معرض الفن بمدينة سالونيك في اليونان.

وكان تم تسجيل اللقاء قبيل تكريم زين من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 41 عن مجمل أعماله كأحد أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما الأمريكية.

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يذكر أن الفنان بيلي زين شارك سابقًا في بطولة فيلم تيتانيك، وهو من تأليف وإخراج

جيمس كاميرون، وبطولة كل من ليوناردو

دي كابريو، كيت وينسلت، بيل باكستون، بيلي زين، كاثي بيتس، فرانسيس فيشر، جلوريا ستيوارت، بيرنارد هيل، جوناثان هايد، فيكتور جاربر، ديفيد وارنر، داني نوتشي، سوزي أميس، برنار فوكس، إريك برايدين، جينيت جولدشتاين، إيوان ستيوارت، جوناثان فيليبس، مارك ليندساي تشابمان، إيوان جروفود، كريج كيلي، أوليفيا روزوود، رون دوناشي، جاسون باري، ريتشارد جراهام.

وتدور أحداث الفيلم حيث تسترجع روز المسنة ذكريات رحلتها على متن السفينة تيتانيك في أول رحلة لها بعرض البحر في عام 1912، وخضوعها في ذلك الوقت لتحكمات أسرتها التي دبرت لها زيجة من رجل ثري يدعى كال، ووقوعها في حب الرسام الفقير جاك الباحث عن فرصة جديدة في أمريكا، وما حدث للرحلة التي تحولت إلى كارثة إنسانية مروعة.