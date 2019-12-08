تراند اليوم : جميلة عوض تكشف كواليس فيلمها الجديد بنات ثانوي

قالت الممثلة المصرية ​جميلة عوض​ انها انتهت من تصوير جزء كبير في أحداث فيلمها الجديد “بنات ثانوي” مع المخرج ​محمود كامل​ والمؤلف ​أيمن سلامة​ حيث تستعد لاستكمال باقي مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت جميلة، أن الفيلم تجربة مميزة بقصة تتناول قضية مهمة هي فترة المراهقة لدى الفتيات، والمشكلات التي تواجه أغلبهن في هذه الفترة المهمة في حياتهن مشيرة إلى أن فكرة وقصة العمل غير روتينية وتتوقع ان تحظى هذه التجربة بإعجاب الجمهور.

الجدير ذكره أن “بنات ثانوي” يشارك في بطولته ​مي الغيطي​، هدى المفتي، ​هنادي مهنا​، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبي وتامر هاشم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.