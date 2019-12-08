تراند اليوم : سعد لمجرد يبدأ أولى خطواته في عالم التمثيل

يبدو أن الفنان سعد لمجرد يستعد لأكثر من تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة؛ فبعد عودته لإحياء الحفلات الغنائية خلال أيام، التي سيبدؤها بلقاء جمهوره في الحدث الفني الأضخم خلال هذا العام عبر حفل في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ها هو يستعد لخطوة أخرى نكشف عن تفاصيلها.

قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام، كان صاحب أغنية “غزالي” يتحضّر لأولى خطواته في الدراما التلفزيونية، وذلك من خلال بطولة عمل درامي ضخم ينتمي لنوعية الدراما العربية المشتركة، ولكن لسوء حظه توقف المشروع نهائياً فور تعرضه للعديد من الأزمات القضائية خلال الأعوام الماضية.

وبمجرد السماح له بممارسة نشاطاته الفنية وإحياء حفلاته الغنائية، علمت نواعم أن هناك مفاوضات جمعت بين المجرد والمنتج زياد الشويري لتقديم العمل مجدداً، على أن يتولّى المخرج فيليب أسمر مهمة إخراج المسلسل.

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على صعيد آخر، يفكر المنتج زياد الشويري في تقديم العمل عبر إحدى المنصّات الإلكترونية لتكون تجربته الأولى في هذا المجال، على أن تتضمّن كل حلقة قصة اجتماعية مختلفة لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة وتحتوي على أكثر من أغنية.

ومن المقرر أن تنطلق شارة بدء التصوير خلال شهر يناير المقبل إن وافق لمجرد نهائياً على بطولة المسلسل الذي سيُصوّر بين دبي والمغرب ومصر إن استمرّ التوتر في الشارع اللبناني نظراً للظروف التي يمر بها لبنان خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، نشرت الفرنسية لورا بريول عبر حسابها الشخصي على تويتر الحملة التي شنّها بعض السعوديين في المملكة رافضين وجود لمجرد في الرياض.