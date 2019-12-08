تراند اليوم : هل يشارك باسل خيّاط هيفاء وهبي بطولة “أسود فاتح”؟

يقضي الممثل السوري باسل خياط أيامه في لبنان لإنهاء مسلسل “عهد الدم” لإياد أبو الشامات كنص، ومن إخراج كريم الشناوي، وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز لجمال سنان.

وتشارك الممثل السوري مواطنته نادين تحسين بيك ومن لبنان رودريغ سليمان وندى أبو فرحات وجورج شلهوب، ومن المتوقع أن يُعرض المسلسل بحسب المصادر على شاشة نتفليكس؛ وهي ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها خياط بالممثلة ندى أبو فرحات بعد أن سبق أن شاركها في “تانغو” و”الكاتب”.

لكن اليوم بحسب المصادر، فإن المسلسل هو من النوع البوليسي الذي عُرف به إياد أبو الشامات في “تانغو” لكن بأسلوب مختلف.

يُذكر أن لا معلومات مؤكدة عن تعاقد باسل خياط مع شركة الصبّاح بعد أن حُكي عن مشاركته النجمة هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” الذي تعد له شركة صادق الصباح، وربما ينتظر خياط انتهاء تصوير المسلسل حتى يتفق نهائياً مع شركة الصبّاح والوقوف للمرة الأولى إلى جانب النجمة هيفا وهبي في أولى تجاربها الدرامية العربية المشتركة.