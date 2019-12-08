تراند اليوم : شيرين رضا تنتظر رأس السنة.. تعرف على السبب

تشارك الفنانة شيرين رضا بفيلمها السينمائي الجديد “رأس السنة” ضمن فعاليّات مهرجان مراكش السينمائي في دورته الحالية، حيث يُعرض الفيلم للمرة الأولى بعد تأجيله لما يقرب من عام ونصف.

وأكّدت شيرين رضا، أن فيلمها السينمائي الجديد “رأس السنة” تحدّد عرضه تجارياً في موسم رأس السنة المقبل بعد أيام، وذلك بعد فترة من التأجيلات.

وأضافت أن هناك منافسة سينمائية قوية في هذا الموسم الذي يضم مجموعة مختلفة من الأعمال السينمائية لكبار النجوم، مشيرةً إلى أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد خاصة أنها تقدّم من خلاله شخصية مختلفة كثيراً.

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جدير بالذكر أن الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة وهي رأس السنة وتجتمع فيها طبقات اجتماعية مختلفة لتوضح الفرق بين حياة كل منهم.

في المقابل، تردد أخيراً أن شيرين رضا اعتذرت عن المشاركة في بطولة العمل السينمائي الجديد “العنكبوت” الذي يصوّره أحمد السقا حالياً إلى جوار منى زكي والممثل التونسي ظافر العابدين؛ وهو ما نفته شيرين رضا نهائياً مؤكّدة أن العمل لم يُعرض عليها من الأساس لترفضه.

من ناحية أخرى، قررت شيرين الانسحاب من الموسم الرمضاني المقبل لحصولها على فترة راحة مؤقّتة والتركيز على أعمالها السينمائية، حيث لديها أكثر من مشروع سينمائي تحضّر له خلال عام 2020، وحتى الآن لم تجد سيناريو درامياً يناسبها للمشاركة في موسم رمضان 2020.