شاهد.. سميرة سعيد تضحك من تصرف احلام: “ما لكيش حل”

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - أضحكت الفنانة أحلام الجميع في العرض الرابع المباشر من برنامج ذا فويس وذلك بردة فعلها على وصلة غزل للفنان راغب علامة للمتسابقة دعاء لحياوي من فريقه.
وقع الأمر، عندما جاء دور راغب علامة لإبداء رأيه في المتسابقة دعاء لحياوي، فأخذ يتغزل بجمال صوتها وروعة إطلالتها، وهنا مزحت أحلام معه بتصرف مفاجئ، وهو كلما زاد من غزله تقوم بإصدار صوت أشبه بالكحة في الميكرفون.
ولم تتمالك الفنانة سميرة سعيد نفسها، لتضحك بشدة من تصرف أحلام المفاجئ قائلة: “انت فظيعة ما لكيش حل”.
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