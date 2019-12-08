كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن اعجابها بأداء المتسابقة رباب ناجد، في حلقة الامس من برنامج “ذا فويس”، فصعدت الى المسرح وقبلت بطنها ثم قالت للجنين باللغة الفرنسية ان والدتها ستصبح مغنية مشهورة.
وقد علق الفنان اللبناني راغب علامة على طريقة كلام احلام بالفرنسية بطريقة ساخرة قائلا: “في تقدم احلام في تقدم” ثم دخل في نوبة ضحك.
وقد تجاهلت أحلام تعليق راغب علامة الساخر منها، وواصلت دعمها للمتسابقة رباب ناجد من خلال عناقها.
في ذات السياق، دخلت الفنانة سميرة سعيد في نوبة ضحك بفضل تعليق راغب علامة الساخر من نطق أحلام للفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. راغب علامة يسخر من كلام احلام بالفرنسية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.