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شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تبهر جمهوروها بفستان قصير والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
شمس الكويتية
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "يا طفلة الشمس ومولودة القمرِ.. إنَّ الوجود هنا ضربٌ من الخطرِ.. طيري إلى الغيم، دوري حول كوكبنا.. لا تجلسي بيننا، الأرضُ للبشرِ.." ركز للبشر ركز للبشر ياديسكفري يالله حبايبي الي يحب يروح معاي الكوكب يحط رقم 3 والي يحب يجلس مع قناة ديسكفري للحيوانات يسويلي #بلوك ????
وارتدت شمس الكويتية فستانا باللون البيج القصير، بأكمام طويلة، وحزام من نفس لون الفستان حول خصرها، وهو ما أبرز انوثتها واناقتها بشكل كبير.
فيما تركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر كتفيها ، وتركت بعض الخصلات المتناثرة على وجهها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت قادة طويلة باللون الذهبي، مع بعض الخواتم باللون الذهبي، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها.
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