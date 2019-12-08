القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن هشام لاشين الأحد 2019/12/8 01:31 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/12/8 01:31 ص بتوقيت أبوظبي نجوم اليلة الثانية لحفلات الدرعية

بحضور الفنانين السعوديين رابح صقر وأصيل أبوبكر ورامي عبدالله تقام، الأحد، الليلة الثانية ضمن فعاليات موسم الدرعية، بمسرح البجيري السعودي. ويعد موسم الدرعية فعالية رياضية وترفيهية وثقافية لا تنسى، تقام في قلب مدينة الدرعية التاريخية. Advertisements ويستقطب موسم الدرعية عُشاق الرياضة والترفيه ومحبي المأكولات وتجارب التسوق الراقية، خلال شهر حافل بالحماسة والتشويق والإثارة. وشهدت الليلة الأولى في أول ديسمبر/كانون الأول إطلاق سلسلة جلسات الدرعيّة، بمشاركة عبادي الجوهر والفنانة وعد وراشد الفارس، في جلسة بيعت تذاكرها بالكامل، شدا خلالها الفنانون أروع أغانيهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصيل أبوبكر ورابح صقر ورامي عبدالله نجوم "جلسات الدرعية" الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.