القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الأحد 2019/12/8 01:24 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/12/8 01:24 ص بتوقيت أبوظبي "وادي الأرواح" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان مراكش

فاز الفيلم الكولومبي "وادي الأرواح" بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي أعلن جوائزه السبت، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة للفيلمين الصيني "صورة من الفسيفساء" والسعودي "آخر زيارة". وذهبت جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين نيكولا بيرلي وروكسان سكريمشو، بطلتي فيلم "لين ولوسي"، وحصل الممثل الأسترالي توبي والاس على جائزة أفضل دور رجالي، عن دوره في فيلم "بيبي تيث". ولم يكن الممثل توبي والاس حاضراً، وتسلم الجائزة بدلاً منه الممثل الأسترالي بن ميندلسون، فيما نال المخرج التونسي علاء الدين سليم جائزة أفضل إخراج، عن فيلمه "طلامس".

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