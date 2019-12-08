عبير صبري تبدأ تصوير فيلم "2 شارع طلعت حرب"

أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري بدء تصويرها للمشاهد الأولى لفيلم "2 طلعت حرب"، الذي يشارك في بطولته حسين فهمي، دلال عبدالعزيز، سمير صبري، سيد رجب، محمود قابيل، وصبري فواز، إضافة إلى نجوم الجيل الجديد مثل أحمد مجدي ومنة فضالي وشيري عادل.

ونشرت "صبري" صورة من كواليس التصوير عبر حسابها الخاص على "أنستقرام"، وقالت: "صوره للتاريخ مع الأساتذة دكتور مجدي أحمد علي المخرج الكبير العظيم، ودكتور محسن أحمد أحد أعظم مديرين التصوير في مصر، وأول يوم تصوير فيلم "٢ شارع طلعت حرب".

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واسم الفيلم هو عنوان للمبنى الي تدور به الأحداث، والتي تتقاطع خلالها 4 حكايات تسلط الضوء على مشاكل المجتمع المصري.

ويعد الفيلم أول عودة لمدير التصوير السينمائي محسن أحمد بعد ابتعاده لسنوات طويلة عن التصوير لظروف مرضه والتي أبعدته عن العمل الفني



