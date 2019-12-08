فوز الشطي تظهر كـ"السلطانة" في حفل زفافها.. لماذا أخفت زوجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة الكويتية فوز الشطي، تفاعلاً واسعًا بين الجمهور بعد احتفالها بحفل زفافها الأسطوري المصمم على الطرق القديمة لتظهر فيه كأنها "سلطانة".

وأظهر مقطع فيديو الشطي وهي مرتدية الزي المطرز بقطع الذهب والماس، وتجلس على العرش مثل السلاطين وحولها الخدم والحشم، فيما لوحظ حرص العروس على إخفاء زوجها عن الجمهور، فلم يظهر في الفيديوهات المنشورة من حفل الزفاف.

وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين الذين تساءلوا عن هوية زوجها؟ فيما خمن البعض بأن عريسها قطري، ودعا البعض لها بالتوفيق وباركوا لها.

يذكر أن فوز بدأت ببرنامج المواهب الغنائية "نجوم على الطريق" في عام 1996، وبرز اسمها عندما أعلن إنها أول كويتية تشارك في برنامج "ستار أكاديمي" بموسمه الثالث إلا انها انسحبت قبل مشاركتها بالبرنامج، وفي ذات الفترة قدمت أغنية منفردة تحت عنوان "أي شي" من إنتاج شركة روتانا.

بدأت أول خطوة فنية لها في التمثيل عام 2007 من خلال مسلسل "الوزيرة مع نايف الراشد، استقرت في مجال التمثيل بعد تحقيقها للنجاح فيه.

وشاركت فوز في عشرات الأعمال التلفزيونية منها "الوزيرة ، حب في الهايد بارك، امرأة تبحث عن المغفرة، كحل أسود قلب أبيض غالية، صوف تحت حرير نادية، محطة إنتظار حصة، بدون فلتر" وغيرها.

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وفي وقت سابق أعلنت الفنانة الكويتية فوز الشطي، عن عودتها إلى ساحة الغناء، وقالت إنها بصدد التحضير لأغنية جديدة، وإن الملحن جاسم محمد يعكف على تلحينها حالياً.

وأضافت الشطي في تصريح صحفي أن فكرة العودة إلى الغناء لم تغب عن بالها، لكنها إختارت أن تتأنى وتتريث قليلاً، كي تكون عودتها قوية ومدروسة، من جميع الجوانب.

ولفوز الشطي مجموعة من الأغاني المنفردة التي طرحتها في السابق ولاقت أصداء جيدة من جانب الجمهور الكويتي والخليجي على السواء، بينها "جيبوه" و"أي شي" و"يابنية" و"صغيرة على الحب".

على صعيد المسرح، انشغلت الشطي في الأيام الماضية بعروض مسرحيتها الجديدة "خطوات الشيطان" لمجموعة السلام، وقالت إن العرض يجمع بين الكوميديا والترفيه والتشويق وتوجيه الرسائل والإسقاطات التي تلامس هموم المجتمع الكويتي والعربي بشكل عام.

ولفتت الفنانة الكويتية إلى أن الحبكة تتناول الصراع الأزلي بين الشيطان والإنسان، واعتبرت أن الرؤية الدرامية والبصرية مختلفة جداً وبأجواء غير مسبوقة من الإبهار.