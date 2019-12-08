شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بـ"قُبلة وحضن" في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي أُقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، قد شهد حالةً من الغضب للمطرب التونسي صابر الرباعي، الذي شاركها في إحيائه.

وكان من المقرّر أن يصعد صابر على المسرح قبل شيرين، إلا أنه فوجئ بتغيير موعد فقرته الغنائية، الأمر الذي جعله ينتظر في سيارته خارج المسرح، معتقدًا أن الفنانة المصرية وراء تغيير المواعيد.

وبحسب المعلومات التي لم يتم الكشف عنها في حينها، فإن شيرين حرصت فور الانتهاء من فقرتها الغنائية، على التوجُّه إلى سيارة صابر الرباعي، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب.

وأوضحت شيرين سوء التفاهم لصابر، مشيرةً إلى أنها لم تطلب من القائمين على الحفل أن تقدّم موعد صعودها على المسرح وأنهم السبب الرئيسي في هذا الخلاف.

وقالت شيرين لصابر: "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللي غيروا المواعيد"، وقامت بتقبيله واحتضانه أمام زوجها كنوع من التصالح، الأمر الذي تقبّله صابر بصدر رحب.

وكان حفل شيرين في السعودية قد أثار جدلًا واسعًا، بعدما أغضبت الفنانة المصرية، السيدات عندما وصفت بعضهن بـ"العوانس".

وأطلقت شيرين هذا الوصف، ردًا على هاشتاغ "اخرسي يا شيرين" الذي دشّنه البعض اعتراضًا على حديثها في حفل سابق بالمملكة، قالت فيه إن السيدات لا يمكن أن يستغنين عن الرجال ولذلك يجب عليهن أن يسمعن كلامهم.

وقالت شيرين تعليقًا على الهاشتاغ: "عاوزة أقول للستات اللي زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللي زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

Advertisements

ووجّهت إليهم رسالةً قائلةً: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللي أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

ودائمًا ما تُثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بسبب تصريحاتها التي عادةً ما تتراجع عنها وتصف بـ”التلقائية”.

يُذكر أن شيرين عبد الوهابت تعاقدت مؤخرًا مع المنتج وليد منصور لتقديم عملٍ سينمائي ضخم كأول بطولةٍ مُطلقة لها في مجال السينما.

وعلم "فوشيا" أنَّ فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد يُعد أول عملٍ سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعنى الحقيقي للفيلم الاستعراضي.

وأوضحت المصادر أنّه جاري التعاقد مع مخرجٍ كبير لتنفيذ مشاهد الفيلم بأسلوبٍ احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو "الجميلة والوحش" من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

وعقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعددٍ من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020.