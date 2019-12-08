ميريام فارس تساند تركي آل الشيخ بعد إعلانه عن مرضه

ساندت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، المستشار تركي آل الشيخ، بعدما تم الإعلان عن مرضه خلال الفترة الحالية، حيث يعاني تركي من نزيف متقطع تسبب فى عدم النوم بشكل كافى، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع قريبا من الغدة، حيث قرر فريق الأطباء عدم التدخل الجراحي في الفترة الحالية، واكتفوا بالعلاج لحين تحسن الحالة، ويشرف على علاج المستشار فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

وعلقت على هذا الأمر عبر حسابها الشخصي بموقع "توتير" قائلة:" بتمنالك الشفاء العاجل لإنه الصحة أهم شي بالدنيا واكيد هالمرحلة رح تمرق على خير لإنك شخص مليء بالإرادة والنشاط والإيجابية والى اللقاء القريب في ١٨ الشهر".

قد يهمك ايضاً:

ميريام فارس توجه رسالة نارية لبعض الفنانين اللبنانين

ميريام فارس تُبادر إلى مصالحة الشعب المصري بـ "مصر في القلب"