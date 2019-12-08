عمرو موسى يحضر عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم

بدأ عقب صلاة المغرب عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق بفيصل.

حرص عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على تقديم واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم.

جلس موسى إلى جوار عصام نجل الفنان الراحل، الذي ظل يبكي ووضح عليه التأثر الشديد بعد فقدانه لوالده.

رحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 ديسمبر عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري.

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر الثلاثاء 3 ديسمبر من مسجد السيدة نفيسة، ودفن في مقابر الأسرة في قرية ميت حلفا.

ويشار إلى أن آخر عمل شارك به شعبان عبد الرحيم هو فيلم "أمان يا صاحبي" عام 2017 برفقة سعد الصغير ومحمود الليثي وصوفينار.

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