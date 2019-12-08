شكرا لقرائتكم خبر عن طومان باي مبيهزرش.. استعدادات من حديد لخالد النبوي فى كواليس ممالك النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائماً النجم خالد النبوي، على مشاركة جمهوره تفاصيل وكواليس مسلسله الجديد "ممالك النار" الذي يعرض حاليا عبر شبكة قنوات MBC محققاً نجاحات كبيرة على مستوي الدراما العربية.

ومن حين لآخر ينشر النبوي الذى يجسد شخصية "طومان باي" في المسلسل الشهير، جانب من كواليس استعداداته لشخصيته في الأحداث، ومن تدريباته على حمل السيف والقتال للخروج بالدور على أكمل وجه.

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ونشر النبوي منذ قليل مقطع فيديو جديد من جانب تدريباته على حمل السيف والقتال به، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، معلقاً "طومان باي مبيهزرش"، وسرعان ما تفاعل جمهوره على مقطع الفيديو مشيدين بالأداء الكبير الذي يبذله من أجل دوره في المسلسل.

مسلسل "ممالك النار" يدور في إطار 14 حلقة، حول ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، وشنق "طومان باى" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

عمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين، هم: السورى عزام فوق العادة، والإسبانى أليخاندرو توليدو، والبريطانى بيتر ويبر، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.