شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بعد دخوله موسوعة جينيس: بشتغل أكتر مابنام وربنا كافئنى على قد تعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم تامر حسنى، خلال حفل حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، إن ما حققه ليس شرطه مرور عدد سنوات ولكن بالإنجازات التى حققها على مدار مشواره الفني.

وتابع: "اللى حققته مش بالسنين على فكرة هى باللى تعب أكتر، ومش لازم أعيش 73 سنة عشان أحقق إنجاز، وممكن أكون صغير فى السن وأحقق حاجات غيرى مقدرش يحققها".

وأضاف: "فى ناس مش قادرة تستوعب الفكرة دى بس أنا بجد مش بنام خالص، ومش ذنبى إن فى فنان بينام 20 ساعة ويشتغل 4 ساعات، أنا عكسه تماما، فلازم ربنا يكافئنى على قدر التعب ده".

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وكان النجم تامر حسنى حقق إنجازا عالميا جديدا فى مشواره الفنى، بعد تتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، والتى أقيمت مساء أمس في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتحدث تامر حسنى بعد تتويجه بالجائزة عن مساندة زوجته بسمة بوسيل له أثناء مشواره الفنى، ومشاركتها في تصميم بعض ملابسه فى أفلامه وحفلات أغانيه، بالإضافة إلى كواليس اختيار ملابسه في فيلمه الأخيرة "البدلة".

جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بتلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، المقرر عرضه فى السينمات يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.