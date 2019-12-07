درة ترد على شائعة زواجها من نور الشريف: "متزوجة من رشدي أباظة"

درة تسخر من شائعة زواجها من نور الشريف - أرشيفية

نفت الفنانة التونسية درة صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تروج لزواجها من الفنان الراحل نور الشريف قبل وفاته بسنوات.



ووجهت درة عبر حسابها على "فيسبوك" رسالة لمروجي الشائعات قائلة: "اتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة".

وبعدها بساعات، وكنوع من السخرية، كتبت درة عبر حسابها على "فيسبوك": "متزوجة من رشدي أباظة".

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وكانت الشائعة تصدرت محركات البحث حيث تداولها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت درة الفنان الراحل نور الشريف آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة" الذي تم عرضه عام 2015 وهو العام نفسه الذي رحل فيه الفنان.

يذكر أن حساب درة على "أنستقرام" تخطى 10 ملايين متابع، ما دفعها لتوجيه الشكر لجمهورها على مشاركة صورها وأعمالها وأفكارها ومشاعرها.

وكتبت تقول: "شكرا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا. أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به".