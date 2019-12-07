زوجةُ أحمد الفيشاوي ترقصُ في الشارع وتحذف الفيديو لهذا السّبب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها لمتابعيها عبر "فيسبوك"، مقطع فيديو جديدًا لها وهي ترقص في الشارع.

وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي في الفيديو وهي تخرج من سيارتها وتقوم بالرقص على أنغام أغنية "جابو سيرته" للمطربة السورية أصالة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لها.

وتفاعل المتابعون مع المقطع ووجّهوا الانتقادات لزوجة أحمد الفيشاوي، حتى أن البعض لاحق الفنان المصري بالعديد من الشتائم، كونها خرجت عن المألوف هذه المرة، فيما ربط البعض بين كونها تعيش حياتها بشكل طبيعي وعدم مراعاتها للأحزان التي لا تزال موجودةً بسبب فراق الفنان فاروق الفيشاوي في ظل ظهور سمية الألفي وابنه عمر في لقاء تلفزيوني مؤخرًا وبدا عليهما الكثير من الحزن.

وسلك البعض الآخر طريقًا مختلفًا من خلال التغزُّل في ندى الكامل وتوجيه بعض الكلمات إليها، وهو ما دفعها لحذف مقطع الفيديو من حسابها بعد ازدياد حدة الانتقادات تجاهها، إلا أن البعض قام بتحميل المقطع وبدأ تداوله على موقع "يوتيوب".

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ووصل الأمر بالبعض إلى اتهام أحمد الفيشاوي، بأنه السبب وراء ظهور زوجته بمثل هذه الطريقة كونه أتاح لها فرصة الظهور أمام الكاميرات وهما يقبلان بعضهما دون خجل وهو ما يُعد من الأمور الغريبة على المجتمع والتي تثير الجدل على السوشيال ميديا.

ودائمًا ما يُثير الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته الجدل خلال ظهورهما سويًا، ومؤخرًا نشر "الفيشاوي" مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة ندى الكامل وهو يمنحها قبلة في "الفم".

وظهر أحمد الفيشاوي، هذه المرة في حالة رومانسية مع زوجته وتبادلا العبارات الرومانسية باللغة الإنجليزية، وعندما حاولت زوجته تقبيله على خده فاجأها ومنحها القبلة في فمها.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي، بدأ تصوير فيلمه السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو من إنتاج محمد الوزيري، في أولى تجاربه الإنتاجية، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.