شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأحمد عز يحتلان قوائم الأعلى إيرادًا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهى عام 2019 الذى شهد طرح أفلام حققت إيرادات هى الأعلى فى تاريخ السينما المصرية، وكسرت حاجز الـ 100 مليون جنيه فى ظاهرة جديدة، وبالنظرإلى قائمة تلك الأفلام؛ نلاحظ أن النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز يستحوذان على قائمة الأعلى إيرادا بفيلمين لكل منهما؛ الأول بـ"الفيل الأزرق 2" ونادى الرجال السرى"، والثانى بـ"ولاد رزق 2" و"الممر"، وخالف النجم أحمد حلمى توقعات تسيده لشباك التذاكر بفيلمه "خيال مآتة"، كما يغيب النجم محمد رمضان عن القائمة رغم عرض الجزء الثانى من فيلم "الكنز 2" الذى حقق 6 ملايين جنيه فقط منذ طرحه، بالإضافة إلى استحواذ شركة "سينرجى فيلمز" على القائمة بأفلامها، إذ كانت كلمة السر وراء نجاح النجوم.

"الفيل الأزرق 2" فى الصدارة

فى صدارة الأفلام الأعلى إيرادا يأتى فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، 103 ملايين و500 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه فى شباك التذاكر، من إنتاج شركة سينرجى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"ولاد رزق 2" يلحق بالفيل الأزرق فى نادى المائة

تخطى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، حاجز الـ 100 مليون جنيه، منذ عرضه فى السينمات، من إخراج طار ق العريان، وإنتاج سينرجى، وبتحقيق الفيلم 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، يصبح ثانى الأفلام وصولاً إلى هذا الرقم بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" .

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

"الممر" ينجح على المستويات كافة.. إيرادات وجمهور وإشادات النقاد

واستطاع فيلم الممر" تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات بعد حصده 75 مليون جنيه عند طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، بجانب نجاحه جماهيرًا بعد عٌرضه على شاشة قناة on e لأول مرة فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واستطاع جمع الجمهور أمام الشاشات لمشاهدته فى حدث لم نشهده منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى الإشادات النقدية التى طالبت بإنتاج المزيد من الأعمال الوطنية.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

"باشا مصر" يزين القائمة بـ"كازابلانكا"

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، أرقاما قياسية على مستوى شباك التذاكر منذ طرحه فى موسم عيد الفطر السينمائى، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 80 مليون جنيه وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت قبل طرح أفلام عيد الأضحى التى كسرت هذا الرقم.

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابى، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهى السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن "عرابى" يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

واستثمرت شركة سينرجى نجاح التعاون مع النجم أمير كرارة بتكرار تعاونهما من خلال فيلم "بطل روما"، ليكون محطة كرارة السينمائية المقبلة، من تأليف محمود البزاوى، وإخراج بيتر ميمى، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا".

فيلم "بطل روما" ينتمى لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجيا وديكورات ومواقع تصوير مختلفة وسيتم تصويره فى أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى اعتماده على جرعة أكشن كبيرة، فضلا عن قوة القصة التى تتميز بجرعة تمثيل وحوار جيد بين أبطال الفيلم.

ويسجل "بطل روما" التعاون الثالث على التوالى فى السينما بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، حيث حققا سويا ثنائى نجاحا بفيلم "حرب كرموز" والذى نال إشادات كبيرة من النقاد والصحافة والإعلام وإيرادات تخطت الـ 65 مليون، بالإضافة إلى فيلم " كازابلانكا".

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كريم عبد العزيز يتواجد ثانية فى القائمة بـ"نادى الرجال السرى"

كريم عبد العزيز الذى يتصدر القائمة بـ"الفيل الأزرق" يتواجد أيضا بفيلمه "نادى الرجال السرى" الذى حقق إجمالى إيرادات وصلت إلى 59 مليونًا و637 ألفا فى دور العرض.

تدورأحداث الفيلم فى إطاراجتماعى كوميدى حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادى الرجال السري"؛ حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال فى الانضمام إلى النادى، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ لمراقبته طوال الوقت فى مفارقات كوميدية.

كريم عبد العزيز يجسد شخصية "أدهم"، يعمل طبيب أسنان ومتزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة وتلجأ غادة لمراقبته طوال الوقت فى إطار كوميدى، وخلال الأحداث يساعد كريم أصدقاءه فى دخول "نادى الرجال السرى"، ويقع أحد أصدقائه فى مشكلة ليتم ضربه بالنار، وهو ما يجعله يصاب فى ركبته ليبحث معه عن دكتور ليعالجه ليجد طبيبًا بيطريًا، إلا أنه يفاجأ بشكل كوميدى أن الجرح وجد عليه وجه الفنان سمير الإسكندرانى

فيلم "نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.

أحمد حلمى يعود ويخالف التوقعات

حقق فيلم "خيال ماتة" للنجم أحمد حلمى الذى عاد من خلاله بعد غياب عامين منذ طرح فيلمه "لف ودوران" إيرادات إجمالية قدرها 38 مليونا و 342 ألف جنيه، الفيلم من إخراج خالد مرعى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبرى، وبطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى، وخالد الصاوى، وحسن حسنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب.

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمى فى سن كبيرة، ويبدأ فى استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته "باكينام"، وكيف قام بسرقة "بروش" كوكب الشرق أم كلثوم.

حلمى خالف توقعات شباك التذاكر، إذ كان يتوقع خبراء الصناعة اكتساحه إيرادات موسم عيد الأضحى، خاصة أنه معروف بثقله سينمائيا ودائما يحقق أرقاما قياسيه بأفلامه .

رامز جلال يسجل أعلى إيراد فى تاريخه

تمكن رامز جلال من تحقيق إيرادات بفيلمه " سبع البرمبة " وصلت لحوالى 35 مليون جنيه و82 ألفا ، لتصبح بذلك هى الإيردات الأعلى فى تاريخه بعدما كان فيلم " رغدة متوحشة" هو الأعلى إيرادات له حيث كان قد حقق إجمالى إيرادات 20 مليونا و182 ألفا.

تدور قصة الفيلم حول زوجة تقوم بدورها جميلة عوض، تفقد ثقتها فى زوجها، يجسد دوره «رامز جلال»، مما يسبب لها أزمة نفسية فى حياتها، وهنا لا يجد الزوج أمامه سوى السعى لاكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف يظهر فيها كبطل، ولكنه فى كل مرة يفشل فيها مما يزيد من أزمتها النفسية.

وفى نهاية الأحداث يقع حادث حقيقى غير مدبر من الزوج كعادته، وهنا يجد الزوج نفسه أمام خيار واحد، وهو أن يدافع عن زوجته، ويكون بطل هذا الحادث هو شقيقه «ياسر جلال» فى ظهور خاص له فى الفيلم، ويستعيد البطل ثقة زوجته.

فيلم «سبع البرمبة» تأليف لؤى السيد، وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، إخراج محمود كريم.

محمد عادل إمام يضع قدمه فى قائمة نجوم السينما

تخطت إيرادات فيلم "ليلة هنا وسرور" للنجم محمد إمام حاجز الـ 35 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر، حيث تم طرح الفيلم فى دور العرض مع أول أيام عيد الفطر الماضى .

واستطاع محمد إمام تحقيق بـ"ليلة هنا وسرور" أعلى إيرادات فى مشواره الفنى بعدما اقتربت إيرادات الفيلم من 36 مليون جنيه، متخطياً بذلك ما حققه فى فيلمه الماضى "حجيم فى الهند" والذى حصد 33 مليون جنيه، والذى كان رقماً قياسياً وقتها لاسيما وأنه تم طرحه فى موسم عيد الفطر عام 2016.

"ليلة هنا وسرور" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.

فيلم "ليلة هنا وسرور"، إنتاج شركة سينرجى، للمنتج تامر مرسى، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.

محمد لطفى نجم سينمائى بـ 122

بلغت إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى، 24 مليونا و356 ألفا ، وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج ياسر الياسرى.