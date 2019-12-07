شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكيم يطرح ثالث أغانى ألبومه الجديد بعنوان "الجارسون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حكيم ثالث أغانى ألبومه الجديد ويحمل اسم "الراجل الصح"، بعنوان "الجارسون"، وهى من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، على يوتيوب.

من ناحية أخرى انتهى حكيم من تسجيل ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبد سليم، وشريف حمدان، ومحيى حوار، وباسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفى حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

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يذكر أن حكيم طرح مؤخرا أول أغانى ألبومه الجديد بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، وهى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.