فيديو.. الأطباء الأجانب يناقشون الحالة الصحية لتركى آل الشيخ.. بعد شائعة وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار شائعة وفاته خلال الساعات الماضية، انتشر على السوشيال ميديا فيديو يوضح زيارة الفريق الطبى المعالج للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد إجراء الفحوصات والأشعات والتحاليل التى أجروها له الأيام الماضية، حيث تعرض المستشار لوعكة صحية شديدة الفترة الماضية، غادر على إثرها السعودية للعلاج، بعد المجهود الضخم الذى بذله خلال فعاليات موسم الرياض الذى أشاد به جموع الشعب العربى.

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