شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى عن مسرحية هاري بوتر The Cursed Child فى لندن: "مملة جدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أشرف عبد الباقي على كتابة رأيه عن مسرحية هاري بوتر الشهيرة The Cursed Child أثناء زيارته لمدينة لندن الإنجليزية.

ونشر عبد الباقي مقطع فيديو من أمام المسرح الخاص بالمسرحية وقال "هاري بوتر شوفنا أجزاء كتير جدا منه، لكن أول مرة الواحد يشوفه في مسرح، دا حاجة ملهاش علاقة بالأجزاء، هو فيما بعد الأجزاء اللى شوفناها كلها، المسرحية مقسومة على جزأين كل جزء ساعتين، وبعدين في النص استراحة بتاع ساعتين كمان، ما شاء الله يعني مسرحية مملة جدًا، يعني كتير من الناس محضروش الجزء الثاني".

وأسدل الفنان أشرف عبد الباقي، الستار على "مسرح مصر"، بعد عرضها لمدة 7 سنين في العديد من المسارح داخل وخارج مصر، وحرص نجوم مسرح مصر توديعه بكلمات حزينة و مؤثرة، موجهين الشكر لقائدهم أشرف عبد الباقى على وقوفه بجانبهم طوال 7 سنوات، كما عبر الجمهور عن حزنهم الشديد لختام مسرح مصر.