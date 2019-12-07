شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال جماهيرى على العرض المسرحى الصوفي " قواعد العشق 40 " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يذكر أن العرض قدم بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، و مدينة الأقصر، و مسرح القبة بجامعة القاهرة، إضافة إلي عرضه خارج مصر بمملكة البحرين، وشهدت ليالي عرضه اقبالا جماهيريا لافتا، وتم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.
"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سميرعزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، و العرض من إخراج عادل حسان.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إقبال جماهيرى على العرض المسرحى الصوفي " قواعد العشق 40 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.