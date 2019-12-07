شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال جماهيرى على العرض المسرحى الصوفي " قواعد العشق 40 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد عرض " قواعد العشق 40 " من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح إقبالا جماهيريا لافتا خلال ليالي عرضه الحالية، وهي ظاهرة لافتة منذ افتتاح العرض عام 2017 و حتى الآن مع اقتراب بداية عامه الرابع، حيث كان العرض الأعلى فتخطت إيراداته المليون جنيه وتجاوزت هذا الرقم عبر السنوات الثلاث الماضية وتقترب من المليوني جنيه إيرادات، ويستمر تقديم العرض على مسرح السلام أيام الخميس و الجمعة و السبت و الأحد في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن العرض قدم بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، و مدينة الأقصر، و مسرح القبة بجامعة القاهرة، إضافة إلي عرضه خارج مصر بمملكة البحرين، وشهدت ليالي عرضه اقبالا جماهيريا لافتا، وتم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.

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"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سميرعزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، و العرض من إخراج عادل حسان.