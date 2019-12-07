شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال حافل لـ تامر حسنى بمطار القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، النجم تامر حسنى، إلى مطار القاهرة بعد تتوجيه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، واستقبله جمهوره ومحبوه لتهنئته والاحتفال معه بهذا الإنجاز العالمى.

وكان تامر حسنى حقق إنجازا عالميا جديدا فى مشواره الفنى، بعد تتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، والتى أقيمت مساء اليوم في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتحدث تامر حسني بعد تتويجه بالجائزة عن مساندة زوجته بسمة بوسيل له أثناء مشواره الفنى، ومشاركتها في تصميم بعض ملابسه في أفلامه وحفلات أغانيه، بالإضافة إلى كواليس اختيار ملابسه في فيلمه الأخيرة "البدلة".

جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بتلك الفنان حول العالم، سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، المقرر عرضه فى السينمات يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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