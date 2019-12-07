زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، صورة تجمعها بالفنانة المكسكية سلمى حايك، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت عاشور على الصورة التي التقاطها في لندن: "يشرفني أنا أكون مع سلمى حايك، التي تمتلك موهبة كبيرة، وعاطفة، ودفء، وكرم".

وهنأت زينة عاشور قبل أيام تؤامها عبدالله وكنزي بعيد ميلادهما، عبر حسابها على إنستجرام.