زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، صورة تجمعها بالفنانة المكسكية سلمى حايك، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت عاشور على الصورة التي التقاطها في لندن: "يشرفني أنا أكون مع سلمى حايك، التي تمتلك موهبة كبيرة، وعاطفة، ودفء، وكرم".
وهنأت زينة عاشور قبل أيام تؤامها عبدالله وكنزي بعيد ميلادهما، عبر حسابها على إنستجرام.
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