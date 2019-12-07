بينها "عمليتين جراحيتين".. 5 أزمات عانى منها "فهمي وهنا" في 3 شهور زواج

محمد اسماعيل - القاهرة - "ماشفتش يوم عدل بعد الفرح".. هذا كان ضمن تصريحات الفنانة هنا الزاهد في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

هذه الجملة تلخص كل ما تعرض له هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ زفافهما في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما أرجعه الكثيرون لتعرضهما للحسد.

البداية مع مرض هنا الزاهد

فوجئ متابعو أحمد فهمي على فيسبوك بنشره لصورة لهنا الزاهد، وهي في المستشفى، خلال قضائهما لإجازة شهر العسل في سنغافورة.

وكشفت هنا عن تفاصيل الأمر في برنامج "معكم": "أول ما ركبت الطيارة بعد الفرح وإحنا رايحين سنغافورة حسيت بوجع في الظهر وصرخت في الطيارة وحسيت إن بطني بتتقطع من التعب، وأخذت مسكنات ولما وصلنا سنغافورة تعبت وأحمد جري بيا في الشارع يسأل على مستشفى".

وأضافت هنا الزاهد بأن الطبيب أكد لهم أن سبب مرضها يرجع لحصوات في المرارة وليس لتسمم وأن الأمر يحتاج لعملية جراحية، متابعة: "أنا حبيت أحمد أكتر بعد اللي حصل ووقف جمبي وكان نايم على كنبة صغيرة بجواري وأنا في المستشفى".

وأوضحت أن شهر العسل بالنسبة لها بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي كان 3 أيام ونصف فقط وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال قضائها شهر العسل بسنغافورة.

وفاة طلعت زكريا

بعد أقل شهر من زواج فهمي وهنا، وبعد أيام قليلة من مرضها، تعرضت الزاهد لصدمة جديدة بوفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها السابق، ويعتبر والدها، فهو من قام بتريبتها هي وشقيقاتها.

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وسافرت هنا وفهمي إلى الإسكندرية لحضور صلاة الجنازة ودفنه الفنان الراحل.

معركة إعلامية لأحمد فهمي

دخل الفنان أحمد فهمي فيما يمكن وصفه بـ"معركة" مع إحدى المؤسسات الصحفية، وصلت إلى حد التراشق بالإلفاظ، عبر صفحة فهمي على فيس بوك، وموقع الجريدة، وتضامن البعض مع فهمي، وانتهى الأمر بإعلان فهمي تحرير محضر ضد الموقع.

استئصال مرارة

بعد فترة طويلة مع المرض الذي أصابها خلال سفرها، كشفت الفنانة هنا الزاهد، قبل يومين، عن إجرائها عملية استئصال المرارة.

وكتبت الزاهد: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقي على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بليل، ودايمًا مرحب جدًا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد لله، شلت المرارة".

عملية جراحية لفهمي

لم ينجو فهمي أيضا من الأمر، إذ أجرى عملية جراحية، وغادر لمنزله، أمس، ويقضي فترة نقاهة الآن.

وكان فهمي يعاني من آلام بسبب ارتجاع المريء، وعالجها أكثر من مرة، ولكنه أجرى منظارا، قبل أيام، بعد زيادة الألم، الذي أكد أنه يعاني من خلايا غريبة تفرز عُصارة تسبب له الألم.

وخضع فهمي لعملية جراحية بالمريء، ويجري حاليا فترة نقاهة، متابعا حالته مع الأطباء.