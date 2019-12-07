بهاء الدين محمد يسخر من تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - سخر الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد من إعلان دخول تامر حسني موسوعة جينيس، كأكثر فنان ملهم في العالم، في الاحتفالية التي أقيمت في أبو ظبي، أمس.

وكتب بهاء الدين، عبر حسابه على فيس بوك: "جينيس إيه اللى إنت جى تقول عليه، إنت عارف قبله معنى الجينيس إيه، وأخيرا مفيش فنان بيجرى ورا جايزة واتعلموها بقى".

وأعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بعد إعلانه دخول موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية.

ونشر تامر صورُا ومقطع فيديو، من حفل التكريم بمدينة أبو ظبي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد له، تامر حسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم".

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة تامر حسني بفوزه بالجائزة.

