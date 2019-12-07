الحلفاوي يعلق على دعوة تكسير استاد السلام ويتمنى الفوز للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة اليوم، لفريق نادي الزمالك، ونادي بريميرو الأنجولي "أول أغسطس"، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتب الحلفاوي، تعليقا على دعوة البعض لتكسير استاد السلام، الذي يشهد المباراة، بصفته أصبح استاد النادي الأهلي: "إن شاء الله الزمالكاوية المحترمين الواعيين وأيضا الإدارة هيتصدوا لأية محاولات من بعض صغار العقول، خاصة أن ذلك سينعكس سلبا على الزمالك بما قد يتعرض له من عقوبات وتعويضات، تفائلوا بالخير تجدوه".

وتابع: "مع كل التمنيات للزمالك (المصري) بالتوفيق والفوز في مواجهته الإفريقية اليوم".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر مباراته الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد في المقابل تعادل أول أغسطس أمام زيسكو الزامبي (1-1) ضمن مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الأولى.