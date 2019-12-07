تعرف على مواعيد عرض "الملك لير" في ديسمبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن مسرح كايرو شو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن عرض مسرحية "الملك لير"، خلال شهر ديسمبر الجاري، على مسرح كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس، في أيام "13، 20، 27، 31".

وشاركت المسرحية في موسم الرياض، الذي يقام حاليا في السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.

مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، يشارك الدكتور يحيى الفخراني بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى