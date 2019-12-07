فيديو.. وصلة تهريج بين الفيشاوي وخاطر في كواليس أشباح أوروبا

نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله الفنان مصطفى خاطر في وصلة تهريج. شاهد من View this post on Instagram @moustfakhater طالع بالعيش جامد 🛵💨😄 #كواليس_أشباح_أوروبا #egocomm A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Dec 7, 2019 at 4:30am PST وعلَّق الفيشاوي عليه قائلًا: مصطفى خاطر طالع بالعيش جامد. وفيلم أشباح أوروبا من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، بيومي فؤاد، باسم سمرة. Advertisements وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شعبية تعيش في حي شعبي، ولها شقيقة توأم ولكنها تعيش في أوروبا، ثم تضطر إلى العودة لمصر، لكي تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وذلك لصعوبة كل منهما تحمل الأخرى نتيجة اختلاف الثقافة، لتتوالى الأحداث وذلك في إطار أكشن.

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