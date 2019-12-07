فيديو .. تامر حسني يوجه رسالة خاصة لجمهوره بعد دخوله موسوعة جينيس

وجّه الفنان تامر حسني رسالة شكر لجميع من حضروا حفل تكريمه دخول موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب تامر عن سعادته قائلًا: لأعظم جمهور.. فخور بدخولي جينيس ريكورد وفخور بتحقيقكم أكبر لائحة في العالم تحمل رسائل إنسانية مؤثرة شكرًا لكل الجماهير اللي جت من مختلف بلاد العالم تشريفكم على رأسي وفي أعماق قلبي و بصراحه فخور جدًّا جدًّا أني أدخل جينيس ريكورد في هذا العمر و بهذه القيمة.

وكان النجم تامر حسني دخل يوم الجمعة موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم، وجاء ذلك بعد أن سبق ودعا إلى تنظيم معرضًا لملابسه خلال أفلامه والشخصية، ليذهب ريعه للأطفال المشردين بالعالم.

وأضاف الفنان، أن المعرض لاقى إقبالًا غير مسبوق وأن هدفه كان عمل خيري، وحصل النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها أمس بمدينة أبوظبي الإماراتية.

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وجاء ترشيح تامر حسني على الجائزة نظرًا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة بيج آبل كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة جينيس ريكورد، لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة الفنان العالمي روبرت دونى جونير.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه الجديد بعنوان الفلوس، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من المواقف، والمقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري.