الخميس المقبل.. تكريم محمد رحيم وأنوسة كوتة بمهرجان إيجي فاشون

حددَّت اللجنة العليا لمهرجان إيجي فاشون برئاسة الأستاذ أحمد العزبي عن تكريم الملحن محمد رحيم وزوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة، يوم الخميس 12 من شهر ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن تكريمات المهرجان.

وكشف أحمد العزبي عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون وهم: مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، ومصممة الأزياء السعودية سناء أبو حجر،

ومصمم الأزياء المصري محمد شهبندر، ومصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، ومصمم الأزياء المصري محمد كمال، وخبيرة التجميل نسرين ياوز، وخبيرة التجميل السعودية ألمها، وخبيرة التجميل السعودية نادية محيي الدين، وخبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلى خبيرة التجميل السعودية نهلة الجمال.

وقال العزبي إنه من المقرر أن يتم تكريم عددٍ من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات.

وأوضح أن هذه الدورة سوف يتم تكريم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين ومنهم: اسم الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان طلعت زكريا، الفنان هيثم أحمد زكي، الفنان عزت أبو عوف، والفنان شعبان عبدالرحيم.

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يذكر أن الدورة الخامسة تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة .