نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد شريهان

احتفلت النجمة نيللي كريم بعيد ميلاد النجمة شريهان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت صورة لشريهان.

ووجهت نيللي رسالة لشريهان قائلة: عيد ميلاد سعيد للقلب الأبيض والأجمل في الكون.

كما وجهت شريهان أيضًا رسالة معبرة من خلالها للشكر لجميع من احتفل بعيد ميلادها، قائلة: كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم جميعًا .. شكرًا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. حبكم حياة.

وأعرب العديد من نجوم الفن، على حبهم لشاريهان، ومن بينهم النجمة درة، قائلة: أحبك أكثر مما تتخيلي.

وعلقت الفنانة إيمان العاصي قائلة: أحبك يا أحلى ديفا في العالم، ومن ناحيتها علَّقت الإعلامية بوسي، قائلة: بنحبك يا أجمل قلب.

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وكان الإعلامي الكبير عمرو أديب هنأ النجمة شريهان بعيد ميلادها من خلال برنامجه الحكاية، والمذاع عبر شاشة قناة إم بي سي مصر.

وعلَّقت شريهان عليه عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر قائلة: أنا أكتر من متشكرة يا ابن حبيبي وصديقي .. شكرًا الحكاية شكراً mbc شكراً

شكراً شكراً عمرو أديب.

يذكر أن النجمة شريهان شاركت سابقًا في بطولة فيلم العشق والدم، وهو بطولة كل من فاروق الفيشاوي، محمد رياض، سهير المرشدي، حسين الشربيني، تامر عبدالمنعم، إيمان أيوب، علي عبدالرحيم، ثريا إبراهيم، أحمد كمالي، مصطفى عكاشة، طارق زهدي، عماد زيادة، سيد مصطفى، والفيلم من تأليف بسيوني عثمان، وإخراج أشرف فهمي.

وتدور تزوج نوارة من درديري، وفي ليلة الزفاف، يتضح لدرديري عجزه الجنسي نتيجة حادثة في طفولته، يعود نعمان الذي يعمل في البحر، وكان يحب نوارة منذ الطفولة، يحاول الاعتداء على نوارة لكنها تهرب منه، تسعى نوارة إلى محاولة التقرب من زوجها والحمل منه، ثم يكتشف نعمان في منزله بدروم مليء بالآثار المسروقة، وذلك في إطار درامي تشويقي.