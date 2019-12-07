تراند اليوم : أول رد من درة حول شائعة زواجها من نور الشريف سرا

داول عدد من رواد السوشيال ميديا، أخبارا تفيد بزواج الفنانة درة، من الراحل نور الشريف سرًا، مما جعل جمهورها يتساءلون عن حقيقة الأمر.

وعلقت درة، على الأمر من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” قائلة: “مُروجي الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا”.

يذكر أن آخر أعمال درة الفنية مسلسل “بلا دليل” الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على شاشات التلفزيون، ويعد المسلسل هو البطولة الثانية لها بعد مسلسل “الشارع اللي ورانا”.

“بلا دليل” ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلى 45 حلقة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، بطولة درة، وخالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وهاجر الشرنوبي.