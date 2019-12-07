تراند اليوم : تارا عماد تتحدث عن مشاركتها في مسرحية علاء الدين

أعربت الفنانة الشابة تارا عماد عن حماسها الشديد، بتجربة المسرح التي تخوضها من خلال المسرحية الإستعراضية الكوميدية علاء الدين.

ونشرت تارا عماد البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، معلقة: “أول تجربة ليا على المسرح ومش عارفة أوصفلكم أد إيه متحمسة وخايفة.. مسرحية استعراضية ضخمة فخورة إني جزء منها ومتحمسة إن الناس تشوف مجهود كل واحد وواحدة وأد ايه اجتهدوا إنهم يعملوا مسرحية بالشكل المبهر ده.. الافتتاح هيكون في موسم الرياض”.

مسرحية “علاء الدين” بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.