تراند اليوم : بالفيديو .. هذا مافعلته شخصية فزاع للفنان هشام إسماعيل

كشف الفنان هشام إسماعيل أن الممثل يجب أن يقدم أداء مختلف لكل شخصية يؤديها، وأنه يمتلك ذاكرة انفعالية ‏تختزن تفاصيل الشخصيات التي يقابلها في حياته عامة، وأن شخصية “فزاع” التي قدمها طوال 4 أجزاء في ‏مسلسل “الكبير” كانت نتاج هذه الذاكرة التي مكنته من استخدام أدوات لأكثر من شخصية قابلها في حياته.‏

أضاف هشام إسماعيل في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج “الجمعة في مصر” على قناة “mbc ‏مصر”، أن النجاح الكاسح الذي حققته شخصية “فزاع” أضر به أكثر مما أفاده لأن المسلسل من أفضل ‏المسلسلات الكوميدية التي عرضت على التليفزيون.‏

تابع إسماعيل أن أحمد مكي من أكثر الفنانين تميزًا ومشاركتهم معه في المسلسل أضفى على طاقم العمل بريقًا ‏ونجاحًا وتميزًا، وأصبح من المطلوب منه في كل دور أن يظهر بنفس النجاح والتميز، وهذا أمر محال لأنه ‏ببساطة لا يقدم نفس العمل.‏

أشار هشام إسماعيل أنه من غير المنطقي ان يكرر نفس الشخصية بحذافيرها مرة أخرى، ولكن إذا عرض ‏عليه أن يقدم شخصية الصعيدي مرة أخرى وتوافرت نفس الظروف السابقة، سيقدم شخصية ربما أفضل من ‏فزاع ولكن لن تكون مطابقة، مضيفًا: “زي اللي حصل في الزهار، حلو أوي بس في حتة تانية”.‏

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في سياق متصل قال هشام إسماعيل أنه كان يتمنى توقف مسلسل “الكبير” عند الجزء الرابع، لأنه كان قد أدى ‏الغرض منه تمامًا، لذلك لم يشارك في الجزء الخامس، مشيرًا إلى أن أحمد مكي يمتلك من الموهبة والأفكار ‏الغزيرة والإبداع ما يؤهله لصناعة عمل أفضل من “الكبير”.‏

استطرد هشام إسماعيل قائلًا: “كنت شايف إن احنا بنستهلك في ذكرى حلوة خلاص سيبناها، حتى اتعمل الجزء ‏الخامس بس فضل الأول والثاني والثالث أحلى حاجة، ثم الرابع، والخامس يعني” مؤكدًا أن مسلسل “الكبير” ‏في أقل الأجزاء نجاحًا هو الأعلى كوميديا رغمًا عن الجميع.‏

أردف هشام إسماعيل أن قرية “المزاريطة” التي دارت فيها أحداث المسلسل، تقع على بعد نصف ساعة من ‏القرية الذكية في الجيزة، حيث تم بناء موقع التصوير هناك، كاشفًا أن كواليس العمل كانت متعبة، لأنهم كانوا ‏يمشون لفترات طويلة مرتدين الأزياء الصعيدية، متعايشين وكأنهم من أهل البلد. ‏