ميلانيا ترامب تقرأ قصة للأطفال المرضى – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: تستمر سيدة أميركا الأولى، ميلانيا ترامب، في تقليد اتبعته سابقاتها، بقراءة قصص للأطفال المرضى الذين سيقضون عيد الميلاد في المستشفيات.
وقد رافقت ميلانيا المرضى الصغار إلى غرفة اللعب وشاركتهم ألعابهم، ثم جلست معهم أمام شجرة العيد لتقرأ لهم الجزء الثاني من القصة الّتي قرأتها لأطفال المستشفى في العام 2018.
ويعود تقليد زيارة السيدة الأولى لمستشفى أطفال في فترة عيد الميلاد، وقراءة قصة لهم إلى عقود مضت.
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