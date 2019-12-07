نجلُ هند القحطاني يخرجُ عن صمته ويكشف طبيعة علاقته بوالدته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني في مقطع فيديو جديد برفقة ابنها معاذ والذي يظهر لأول مرة، وأوضح الأخير أنه فخور بوالدته نافيًا الإشاعات حول مقاطعته لها بسبب أفعالها.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته على حسابها عبر "سناب شات"، ظهرت هند القحطاني تتحدث قائلةً:"تو أنا طلعت أنا ومودي حبيب قلبي من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى المطعم ، ليظهر فجاة ابنها الأكبر معاذ مقاطعا حديثها ، حيث قالت له أوف وجهك طلع ليرد عليها معاذ ما عندي مشكلة، لترد القحطاني: والله ما أني مصدقة، ووجهت حديثها إلى متابعيها "شفتوني أني كتكوتة جنب معاذ".

وتابعت القحطاني في الفيديو لتسأل ابنها معاذ عن سرّ قراره المفاجئ لها ولمتابعيها بالظهور معها، وقال معاذ: "أولا لأني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط ، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص".

وكانت أقاويل قد انتشرت عن سوء علاقة هند القحطاني مع ابنها الأكبر معاذ وأنه يرفض الظهور معها بسبب عدم رضاه عما تفعله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يُعرف الكثير عن الحياة الخاصة للقحطاني، وسبب إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تُثير الجدل على الدوام في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث سابقًا عندما ظهرت بملابس جريئة برفقة ابنتها في احتفال بعيد الهالوين، أو عندما أعلنت دعمها للمثلية.

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كما ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب الجمهور، منها دعوتها للرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تُظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدّث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللاتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي "الحجاب".

بالإضافة إلى رقصها بطريقة مستفزّة أغضبت السعوديين مما دفعهم لوصفها بعدم احترام ثقافة الشعب السعودي المحافظ.

يُذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتين وولدين، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات. وأفاد مقربون منها أنها كانت متشدّدة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها.

وتُعتبر هند مهاجرةً من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.