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صور.. "الوحوش الزجاجية" فى الإسكندرية المسرحي العربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اليوم طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بعرضهم المسرحى "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى.

تدور أحداث العرض حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.

"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز، تمثيل ريم المصرى، شيريهان الشاذلى، مازن جمال، ملابس نردين عماد، إضاءة عبد الله صابر، ديكور مروان السيد، مساعد مخرج معاذ محمد، مخرج منفذ حسام حافظ، إخراج يوسف الأسدي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، نائب رئيس المهرجان إنجى البستاوى.

 

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