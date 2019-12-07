شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يعد جمهوره بـ"ميدلى" كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد الملحن والمطرب رامي جمال جمهوره ومحبيه عبر تويتر بغناء ميدلي جديد كل شهر لأغانى من ألحانه الذي قام بتلحينها سابقاً، حيث نشر عبر حسابه الشخصي عبر موقع Twitterتغريدة كتب فيها: "بما إن الميدلي عجبكم الحمد لله، وبما إن في ناس كتير مكانتش عارفة إن الأغاني دي ألحاني، قررت كل شهر هعمل ميدلي جديد من ألحاني وننزله على صفحتى على يوتيوب".

جاء ذلك بعدما غنى رامي جمال مجموعة من ألحانه أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، ليحقق الفيديو تفاعلا كبيرا من جانب جمهوره، خاصة ممن لم يعلموا أن تلك الأغانى من ألحانه بالأساس، وهو ما دفعه لاتخاذ هذا القرار بطرح ميدلي كل شهر.