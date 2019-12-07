شاهد بوستر مسرحية "يا تصيب يا تخيب" لـ أحمد آدم وسمية الخشاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح صناع مسرحية "يا تصيب يا تخيب" البوستر الرسمى لها والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.
مسرحية يا "تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تألف محمد نبوى وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسى وإخراج محسن رزق.
وينطلق عرض المسرحية فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.
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