شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس فى الهند.. اعرف الفيلم الهندى المفضل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك كلا من كاثرين زيتا جونز، وزوجها مايكل دوجلاس فى جلسة ولقاء، فى قمة "هندوستان تايمز" الساعة عشر للقيادة فى نيودلهى.

وعبر كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس عن حبهما لأفلام بوليوود و تحديدا فيلم "أوم شانتي أوم" في قمة القيادة في هندوستان تايمز السابعة عشر.



موقع هندوستان تايمز

وشاركهما فى الجلسة الممثل أنيل كابور، وقالت جونز: "كان ينبغي عليّ أن ألد في الهند حتى أتمكن من المشاركة فى أفلام بوليوود حيث يمكنني الرقص والغناء والتمثيل".



كاثرين زيتا جونز

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كاثرين ومايكل دوجلاس وأنيل كابور

وتابعت :" "Om Shanti Om هو أحد أفلامي المفضلة"، وفقا لموقع "هندوستان تايمز".

ونشرت كاثرين صور من الجلسة عبر حسابها بانستجرام :" صباح رائع باستايل بوليوودى! شكرا لكم هندوستان تايمز و أنيل كابور العظيم لمناقشة رائعة، قضيت أنا و مايكل وقتًا رائعًا، شكرا لك نيودلهي، حتى نلتقي مرة أخرى".

وبدت كاثرين سعيدة فى الصور، وبدا أنها ترقص مع النجم انيل كابور، وبدت أنيقة فى إطلالة بيضاء بسيطة.