أحمد جمال يتعاون مع الموزع Jezo في أغنية " كل سنه وأنت طيب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد جمال مع الموزع الموسيقي Jezo، فى أغنية ضمن ألبومه الجديد بعنوان "كل سنه وأنت طيب"، من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على طريقة فيديو كليب.
أحمد جمال مع الموزع الموسيقي Jezo
ويتعاون جمال في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعي، وأحمد زعيم، ومدين، وباقي الأغاني من ألحانه، أما التوزيع فيتعاون مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.
أحمد جمال و Jezo
يذكرأن أحمد جمال طرح مؤخراً كليب جديدا بعنوان "قصاد عيوني" من ألبومه الجديد، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليوناني شريف فرنسيس.
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