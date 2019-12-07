شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون سبقوا تامر حسنى فى دخول موسوعة جينيس.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم تامر حسني أن يحقق إنجازا جديدا فى حياته الفنية المليئة بالنجاحات، وذلك بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية " Guinness World Records " كأكثر فنان ملهم ومؤثر، وهى الموسوعة التى تضم عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم العالم، ومن أبرز هؤلاء النجوم، إمينيم الذى دخل الموسوعة بأكثر عدد من الكلمات موجود فى أغنية، وذلك بـ"Rap God" التى وصل عدد كلمتها إلى 1,560 وغناها فى 6:04 دقيقة فقط، وأغنية Rap God تم إصدارها فى أكتوبر 2013، من ألبوم إمينيم الثامن The Marshall Mathers LP2".

والمذيعة الشهيرة إلين دى جينريس التى دخلت موسوعة جينيس بعدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث وصل عددهم إلى 78.5 مليون متابع، وبذلك تتحول إلين لأكثر شخصية تليفزيونية لديها متابعين على Twitter.

Advertisements



كاتي بيري

أما كاتى بيري فدخلت الموسوعة بعد أن أصبحت أول شخص يجمع 100 مليون متابع على تويتر، وذلك فى 2017.

ودخلت تايلور سويفت الموسوعة بعد أن سجلت رقما قياسيا فى حصدها لأعلى أرباح سنوية على الإطلاق لـ"نجمة بوب سيدة"، وذلك بـ 170 مليون دولار فى عام 2016، اعتبارا من 7 سبتمبر 2019، بلغ إجمالى أرباحها 185 مليون دولار، وفقا لـ"فوربس".



ايد شيران

أما إيد شيران فدخل الموسوعة كونه حقق أسرع مبيعات فى المملكة المتحدة لـ"مغنى ذكر"، وذلك فى مارس 2017 بألبومه "Divide".

وتضم موسوعة جينيس أيضا كلا من جاستين بيبر وجنيفر لورانس وسام سميث وإريانا جراند وغيرهم.