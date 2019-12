شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات و فيديو..ليام باين يطلق كليب جديد Cheat Codes - Live Forever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق أمس النجم العالمي ليام باين كليب جديد يحمل اسم " Cheat Codes - Live Forever " وذلك علي قناته الشخصية بموقع الشهير " يوتيوب "، والكليب من اخراج شارلوت فاسلر وداني جيردوود .

واستطاع الكليب أن يتخطي أكثرمن 500 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولي من إطلاقه علي قناة ليام باين علي موقع " يوتيوب " .

كلمات الأغنية :

Jaded, Faded

Self-medicated

I didn’t know I was waiting for you, yeah yeah

Broken, smoking

‘Til you came into focus

Sobered me up off of one hit of you

Wasn’t even trying to chase a high

I just didn’t wanna feel so low low low

Know I’m gonna miss the crazy nights

But you made me wanna let it all go

I was always gonna

Live fast, die young

Slow down when you came along yeah

Burn bright

Burn out

But now you make me wanna live forever

All that runnin’, gonna give it up for you

Nothing ever get me high like you do

Some way, somehow…

You and I, we’re gonna live forever

Forever

You and I we’re gonna live forever

Wreckless, restless

I let it get so hectic

All the way up with my head in the sky, yeah yeah

Too much, too gone

Too many, too fun

I don’t know how but I got out alive

Wasn’t even trying to chase I,

I just didn’t wanna feel so low low low

No I’m gonna miss the crazy nights

But you made me wanna let it all go

I was always gonna

Live fast, die young

Slow down when you came along yeah

Burn bright, burn out

But now you make me wanna live forever

All that runnin’, gonna give it up for you

Nothing ever get me high like you do

Someway, somehow

You and I, we’re gonna live forever

Forever

You and I we’re gonna live forever

Someday, somehow

You and I we’re gonna live forever

The party’s over let the good times roll

But were still gonna lose control

Lose my mind, getting high on you

High on you

The party’s over let the good times roll

But were still gonna lose control

Lose my mind, getting high on you

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Live fast, die young

Slow down when you came along yeah

Burn bright, burn out

But now you make me wanna live forever



