رامي صبري يفوز بجائزة "نجم العرب 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن هشام لاشين السبت 2019/12/7 09:54 م بتوقيت أبوظبي السبت 2019/12/7 09:54 م بتوقيت أبوظبي رامي صبري يتسلم جائزة نجم العرب - أرشيفية

فاز المطرب المصري رامي صبري بجائزة أفضل مطرب عربي من مهرجان "نجم العرب 2019"، والمقرر أن يقام، السبت، بأحد فنادق القاهرة.

Advertisements وأعلن رامي صبري فوزه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، مشيرا إلى أن الجائزة منحت من خلال التصويت بالوطن العربي. وكان آخر ألبومات رامي صبري يحمل اسم "فارق معاك"، ويضم الألبوم 12 أغنية، الذي تم طرحه خلال العام الجاري، فضلاً عن تصدره أكثر الألبومات استماعا عبر موقع "آي تيونز".

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