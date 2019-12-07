أحلام تستعد لإحياء حفلين في سلطنة عمان

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلين في سلطنة عمان، على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانية.

ونشرت أحلام، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مقطعا من بروفات الحفل، المقرر إقاتها يومي الخميس والجمعة الموافقة 5 و 6 ديسمبر الجاري.

وعلقت على الفيديو: "غادرني النوم انتظركم جمهوري وعلى مسرح دار الأوبرا السلطانية العمانية‬ في دار السلطان قابوس‬ اليوم وغداً.. وحفلين استثنائيين، بعد أربعة أيام بروفات مكثفة للحفلين بقياده المايستروا الأمير أمير عبد المجيد‬ ولأول مرة «أنا ما استغني».

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