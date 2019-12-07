عمرو دياب يحيي حفلًا في السعودية 14 كانون الأول

القاهرة - لايف ستايل
يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم 14 ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية على مسرح أبوبكر سالم بالرياض.
ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته منها: قمرين، ويّاه، وياك، يتعلموا، ده لو اتساب، راجعين، الليلة، وغيرها.
وأحيا عمرو دياب 7 نوفمبر الماضي حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.
وفي نفس السياق، يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم 24 يناير من العام المقبل، بالإمارات العربية المتحدة، بدبي ميديا سيتي، ويعتبر هذا الحفل الأول لـ"الهضبة" الذي يفتتح به موسم حفلات عام 2020.
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