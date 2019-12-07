أحمد العوضى ينتهى من تصوير "شديد الخطوة" بعد 4 أيام

أكد المخرج حسام علي، أنه يصور بشكل يومي أحداث مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، والمنتظر عرضه بشكل حصري على منصة "واتش أت"، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "علي":"، أن العمل قارب على إنهاء تصويره بشكل كامل، حيث يتبقى3 أيام تصوير فقط، وينتهي بشكل نهائي، ويصبح حلقاته جاهزة للعرض تمامًا.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد العوضي، ريم مصطفى، ورياض الخولي، وحسني شتا، وهادي الجيار، وهو من تأليف محمد سيد البشير، ويتكون من عدد 7 حلقات فقط، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

من جانب آخر يحضر "العوضي" لتصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، على أن يتم عرضه في رمضان المقبل.

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